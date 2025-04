Lanazione.it - Escursione a Castelfranco: alla scoperta delle balze del Valdarno

Nelle scorse settimane con gli insegnanti di scienze e italiano ci siamo diretti a(Arezzo) dove abbiamo conosciuto Lorenzo e Martino, due guide escursionistiche della zona che ci hanno accompagnato in un percorso ad anello intorno alle, formazioni di sabbia, argilla e ghiaia stratificate di diverse forme risalenti al periodo pliocenico, epoca in cui ilconteneva un lago. Appena arrivati ci hanno diviso in quattro squadre, per fare una ’gara’ che serviva a farci conoscere meglio la zona che avremmo attraversato; poi a ogni gruppo è stata consegnata una mappa che indicava il percorso da seguire. Da lì a turno ogni gruppo ha guidato il restopersone fino al punto prestabilito successivo e al completamento del percorso ad anello. Mentre affrontavamo il tracciato, Lorenzo e Martino ci proponevanosfide naturalistiche attraverso cui guadagnavamo dei punti e conoscevamo sempre meglio il territorio che attraversavamo: un modo per imparare divertendosi.