Lanazione.it - Bullismo e cyberbullismo: storie di resistenza e iniziative di supporto

Leggendo il giornale e guardando la rete locale ci siamo accorti che anche nella nostra città sono avvenuti vari episodi di. Ma cosa è il? Guardando su internet abbiamo letto che ilè un comportamento aggressivo e intenzionale che si verifica ripetutamente nel tempo in un contesto di squilibrio di potere. Questo fenomeno può manifestarsi in diverse forme, tra cuifisico, verbale, relazionale e, più recentemente, cyber. Sono tre gli attori del: il bullo, colui che si vuol fare notare; la vittima, che si sente solo, impaurito e debole; i testimoni, spesso agitati e dispiaciuti, che vorrebbero agire ma hanno paura di essere poi presi di mira. Il cyberè una forma che avviene attraverso l’uso di tecnologie digitali, come social media, messaggistica istantanea, e-mail e siti web.