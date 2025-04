Ilgiorno.it - Le figlie nel mirino. Il consigliere di Brescia rassegna le dimissioni

Il passo indietro era nell’aria da giorni, ma non c’era nessuna conferma. Anzi: Balwinder Singh, sotto inchiesta con la moglie per maltrattamenti in famiglia, continuava a chiedere tempo per “riflettere“. Finché ieri si è deciso, e ha formalmenteto le propriedacomunale. La decisione è giunta quando ormai la lista di centrodestra “civica“ della quale faceva parte l’aveva ormai “scaricato“. Per il capogruppo Massimiliano Battagliola, che si era detto molto deluso anche dal fatto di avere appreso molto tardi della vicenda, era venuto meno il presupposto necessario della “fiducia“ per continuare a lavorare insieme. L’operaio 49enne originario dell’India - cittadino italiano - e la consorte un paio di settimane fa erano stati sottoposti a divieto di avvicinamento nei confronti dellenell’ambito di un procedimento appunto per maltrattamenti nei loro riguardi.