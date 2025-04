Lanazione.it - Appuntamenti in Garfagnana. Un fine settimana di cultura e identità storica del territorio

Treli intra sabato e domenica. A Torrite di Castelnuovo, sabato alle 18, al circolo ricreativo A. Broglio si terrà un incontro sul tema ’’Torrite e la guerra- 1943-45’’, con la presenza del sindaco Andrea Tagliasacchi, del presidente dell’Unione ComuniRaffaella Mariani e del consigliere regionale Mario Puppa, che avrà come relatori Carlo Giuntoli presidente dell’ Anpi Val di Serchio-, di Mario Regoli presidente dell’istituto storico della resistenza e dello storico Oscar Guidi. Il paese di Torrite, negli anni del passaggio del fronte in, si trovò al centro di numerose vicende belliche. Domenica, a Cascio, alle 16, alla stalletta in piazza San Lorenzo, a cura dell’associazione sportiva ricreativa Cascio e della biblioteca comunale di Molazzana, Ivo Poli, vicepresidente dell’associazione nazionale Città del Castagno presenta il libro ’’Cento ricette dolci’’, a base di marroni, castagne e farina dolce.