Ilgiorno.it - “Sorvegliati e fotografati. Ci chiedono di correre per pagarci di meno”. Sequestrati 33 milioni a Iperal e al colosso svizzero Kuehne+Nagel

Milano –“ha incaricato” due addetti per “controllare l’operato di noi lavoratori”. E se il lavoro “non è stato fatto bene fanno delle fotografie che inviano su WhatsApp” al responsabile: “Quando ho iniziato a lavorare eravamo 24, adesso siamo in 4 (.) Ci fanno fare tanto lavoro in pochissimo tempo, cidi fare sempre di fretta. Il motivo è che ci pagano a ore,ore facciamoci pagano”. È solo una delle decine di testimonianze, in questo caso resa da un addetto al carico e scarico della merce dipendente della cooperativa Fastec all’epoca fornitrice di manodopera per, raccolte dai pm Paolo Storari e Valentina Mondovì. Dai racconti “gli operai appaiono mere appendici della macchina”, come in un sistema “tayloristico” nel quale i responsabili della catena di supermercati controllano tutte le operazioni.