Ilgiorno.it - Squadra locale in trionfo: "Un sogno diventato realtà"

Leggi su Ilgiorno.it

Un’impresa da incorniciare quella delladi calcio di Locate, che conquista matematicamente il titolo di campione del Girone I di Prima Categoria con tre giornate d’anticipo, grazie a un cammino straordinario: 68 punti frutto di 21 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta. Unasolida, concreta, ma soprattutto unita. È stato lo spirito di gruppo, accompagnato dall’entusiasmo e dalla determinazione, a fare la differenza in una stagione dove ogni componente ha dato il massimo per riportare la primanella categoria che merita. "Ungià divenuto. Una vittoria che ci rende orgogliosi per un progetto che parte dalla primae si estende al rinnovamento del settore tecnico del nostro vivaio, iniziato lo scorso anno e destinato a proseguire nei prossimi - ha detto il sindaco Davide Serrano, super tifoso delladella sua città -.