La condanna di Le Pen Abrego Garcia e il funerale dello Stato di diritto

Secondo la vulgata sovranista Marine Le Pen è innocente, anche se è statata, e, il rifugiato salvadoregno deportato dal governo statunitense, contro la decisione del giudice dell’immigrazione, è comunque colpevole, anche se non è maiprocessato per alcun crimine. C’è un aspetto che accomuna l’ampio e composito fronte innocentista, che patrocina la causa della leader del Rassemblement National Marine Le Pen,ta con sentenza non definitiva per appropriazione indebita, sospesa con effetto immediato dall’eleggibilità alle cariche pubbliche e al momento (in attesa dell’appello) esclusa dalla corsa per l’Eliseo del 2027. Tutti, a partire dalla patrocinata, non hanno alcuna legittimità per contestare la presunta discriminazione politica operata per via giudiziaria.