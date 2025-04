Linkiesta.it - Il modello Orbán è il sogno di Trump, e il peggior incubo per una democrazia

Leggi su Linkiesta.it

Il manuale dell’autocrate del XXI secolo non esiste solo perché basta seguire alla lettera quanto promesso e mantenuto da Viktornei suoi quindici anni al potere in Ungheria. Nel suo inquietante discorso del 2014 sullailliberale, tenuto a B?ile Tu?nad, in Romania, il premier ungherese ha tracciato con disarmante chiarezza la rotta da seguire: svuotare le istituzioni, concentrare il potere, usare lacome copertura per instaurare un controllo quasi assoluto, ma apparentemente democratico. Appunti utili per i discepoli sovranisti che negli ultimi anni hanno cercato di picconare le democrazie occidentali dall’interno: uno su tutti Donald, che non ha escluso di candidarsi per un terzo mandato come presidente degli Stati Uniti, anche se vietato dal ventiduesimo emendamento della Costituzione americana.