Michelle Causo uccisa a 17 anni a Primavalle, il padre: "Leggi ridicole, così è un orrore senza fine"

Roma, 3 aprile 2025 – Sara Campanella, Ilaria Sula: femminicidi, un. “Ma dobbiamo aspettarci che succeda ancora. L’ho sempre detto e lo ripeto: lesono. Inutile che i genitori ogni volta ripetano, speriamo che la morte di mia figlia sia l’ultima, speriamo non sia vana. Invece lo dobbiamo sapere: oggi la morte di ogni figlia è vana e non sarà l’ultima”. Gianlucaè ildi, per tutti è rimasto il delitto del carrello. Come ricorda anche il sottotitolo del libro di Virginia Ciaravolo - “Femminicidi giovaniliscampo” - che racconta l’di questo delitto, la prefazione è di Dacia Maraini. La vittima aveva solo 17. Come il suo assassino, di origine cingalese. È stata presa a calci, accoltellata al collo e inabbandonata, a, vicino ai bidoni della spazzatura.