Lanazione.it - Aquatempra assume. Opportunità alla piscina di Empoli e in altri impianti

Istruttori di nuoto, assistenti bagnanti, operatori centri estivi e addetticontabilità., gestore delle piscine comunali di, Fucecchio e Santa Croce sull’Arno, Certaldo, San Gimignano, èricerca di figure professionali. Sul sito è possibile consultare gli avvisi di selezione pubblica per la ricerca di personale tramite valutazione di titoli e colloquio, requisiti e modalità di presentazione della domanda. Selezioni aperte per l’assunzione a tempo determinato, eventualmente trasformabile a tempo indeterminato, di un/una addetto/acontabilità aziendale: per questa selezione, si legge, la sede di lavoro sarà l’impianto comunale diin viale delle Olimpiadi e la domanda dovrà essere presentata entro le 12 del 30 aprile. Sempre per lacomunale diselezione per l’assunzione di operatori dei centri estivi: la domanda di partecipazione dovrà essere fatta pervenire adentro le 12 del 30 aprile.