.com - Milan-Inter 1-1: Calhanoglu risponde ad Abraham nel derby

Leggi su .com

(Adnkronos) –chiama,valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia, termina 1-1. Succede tutto nel secondo tempo: l’attaccante rossonero sblocca il match al 47?, il centrocampista nerazzurro pareggia i conti al 67?. L’accesso alla finale si deciderà quindi nel match di ritorno, in programma il 23 aprile. Partenza aggressiva del, che punta sulla velocità di Leao per saltare la pressione dell’e creare superiorità. Con il passare dei minuti però i nerazzurri, rimaneggiati dal turnover di Inzaghi, prendono le misure e creano la prima occasione del match: Correa calcia forte dal limite dell’area e trova la parata di Maignan. La risposta rossonera è affidata a Reijnders, che spara alto da fuori area. I calci piazzati diventano un fattore:, come sempre fischiatissimo dalla Curva Sud, trova Bisseck, che fa la sponda per De Vrij, ma il suo colpo di testa viene ribattuto sulla linea da, ancora una volta preferito a Gimenez al centro dell’attacco.