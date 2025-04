Ilgiorno.it - Ictus e malattie neurologiche, obiettivo terapie personalizzate: reparti potenziati al Policlinico San Donato

SanMilanese (Milano) – All’interno delSanè attiva la nuova unità di neurologia e stroke unit, diretta dalla professoressa Maria Salsone. A disposizione dei pazienti, oltre agli ambulatori di neurologia generale, ci sono diversi ambulatori dedicati a patologie specifiche, tra le quali disturbi del movimento, cefalee, decadimento cognitivo,neuromuscolari ed epilessia. Un elemento distintivo della nuova unità, fanno sapere dal, è il forte impegno nella ricerca clinica e scientifica. Una peculiarità è inoltre rappresentata dalla biobanca neurologica, che raccoglie fluidi biologici e tessuti per la ricerca, utilizzando al tempo stesso tecnologie innovative, come la biopsia fluida, per analizzare campioni biologici senza bisogno di un intervento chirurgico.