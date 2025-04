Lanazione.it - Al Teatro Nieri Peter Pan e l’avventura di provare a crescere

Nel ritrovatodi Ponte a Moriano è atteso l’ultimo appuntamento della rassegna “Ain famiglia”, un cartellone di spettacoli pensato daldel Giglio per offrire momenti di intrattenimento di qualità a tutta la famiglia, in particolare ai suoi spettatori più giovani, con lo scopo di avvicinare i bambini al mondo delcreando occasioni di confronto, emozione e crescita attraverso spettacoli pensati appositamente per loro. La scelta di avviare la programmazione deldi Ponte a Moriano esprime uno dei punti strategici della direzione delnel valorizzare questo luogo appena restaurato: la vocazione di uno spazio dedicato ai giovani e alle famiglie.Pan è un titolo emblematico con temi universali come, il valore dell’immaginazione, il confronto tra infanzia ed età adulta, perfetto per creare la prima delle molte occasionni di dialogo con scuole e famiglie.