Sequestro Cristina Mazzotti rivive l’orrore | Ci dissero | la riavrete a pezzetti

Erba (Como) – “Sono stato chiamato di notte per essere avvisato del rapimento di mia sorella. Sono partito subito per Eupilio, per non lasciare mia madre da sola. Mio padre era appena partito per Buenos Aires per un viaggio di lavoro, e non ricordo quando riuscimmo a parlare con lui, ma subito il giorno dopo prese un volo per rientrare in Italia”. La Corte d’Assise di Como, ieri ha ascoltato il commosso ricordo di Vittorio, 78 anni, che ha raccontato tutto ciò che ricordava dei giorni in cui sua sorelle venne rapita e poi uccisa. “Mia sorella– ha proseguito – era la piccola di casa. Era una ragazza molto diligente, brava, una buona studentessa, stava terminando il liceo con successo. Io avevo 11 anni più di lei e le nostre frequentazioni erano diverse. Ero sposato e mia moglie era incinta, ha partorito due settimane dopo e mia figlia è nata prima che sapessimo della morte di”.