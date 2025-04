Ilrestodelcarlino.it - Valentina Petrillo, un sogno a ’5 nanomoli’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si è sempre sentita una donna e ha sempre corso per affermare la sua identità. Con unambizioso: arrivare ai Giochi Paralimpici.è la prima atleta italiana transgender ad aver gareggiato nelle massime competizioni paralimpiche internazionali, scrivendo così un pezzo di storia. Una storia che è stata raccontata in ’5 nanomoli-Ilolimpico di una donna trans’, prodotto da Ethnos, con la collaborazione di Gruppo Trans e il contributo della Regione Emilia-Romagna. Diretto da Elisa Mereghetti e Marco Mensa e il film è stato presentato in anteprima mondiale al Biografilm Festival 2023 e ora torna a Bologna, la città adottiva di(napoletana di nascita), con due proiezioni al cinema Galliera, oggi alle 21,30 e martedì alle 19,30. Una vita piena di sfide: a 14 anni le è stata diagnosticata la Sindrome di Stargardt, una rara patologia della retina che l’ha resa gravemente ipovedente.