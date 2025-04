Ilrestodelcarlino.it - Discarica franata in Appennino, via al recupero dei rifiuti. “Ma sarà un’operazione complessa”

Imola, 3 aprile 2025 – C’è un piano per la rimozione deidall’alveo del rio Rovigo, travolto dai materiali fuoriusciti il 14 marzo dalla frana di Palazzuolo sul Senio. Il tema è approdato anche nell’assemblea regionale dell’Emilia Romagna: il consigliere di Alleanza Verdi e Sinistra Paolo Burani ha chiesto il censimento e la bonifica delle discariche abusive: soltanto a Palazzuolo, in Toscana, gli sversamenti denunciati a suo tempo in Parlamento furono tre, tema oggi al vaglio dei carabinieri forestali. Inelle acque del torrente Rovigo, in Toscana, affluente del fiume Santerno, che a sua volta scorre sul versante emiliano-romagnolo fino alla pianura. A destra Marco Bottino, sindaco di Palazzuolo Nel frattempo sul crinale appenninico le manovre procedono. “Abbiamo studiato il modo per consentire agli operai di ditte specializzate di raccogliere idal torrente”, spiega il sindaco di Palazzuolo Marco Bottino.