Lanazione.it - Botte, offese e violenza sessuale. Madre e compagno accusati dai figli

Valdinievole, 3 aprile 2025 – “Ricordo una sera che miaera uscita a ballare e aveva dimenticato le chiavi. Io ero in casa, avevo 15 anni, mentre la più piccola aveva appena iniziato a camminare. Lei ci aveva lasciati da soli, dovevamo badarci l’un l’altro. Quella sera bussò alla porta, ma siccome io tardai ad aprire ci punì con le, come sempre. Un anno dopo quell’episodio me ne andai via di casa”. Anni vissuti come un incubo quelli descritti ieri nell’aula del Tribunale di Pistoia, davanti al collegio presieduto dal giudice Stefano Billet, nel processo che vede imputati unae il suodi maltrattamenti aggravati nei confronti deidi lei e per quanto riguarda lui anche dinei confronti di una dellee. Ad essere ascoltata, protetta da un paravento che le impediva di incrociare gli occhi di quelli che sarebbero stati anche i suoi aguzzini, laa maggiore della donna, che ha reso testimonianza attraverso un’audizione protetta.