Ilfoglio.it - Non solo metro: cosa serve alla mobilità di Roma

Leggi su Ilfoglio.it

Non c’èlaC di cui Roma sogna il completamento finoFarnesina entro i primi anni del 2030. Non si devesperare nell’avvio di un nuovo progetto per la linea D, così da offrire . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti