Oasport.it - LIVE Sonego-Kopriva, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: ceco da non sottovalutare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale del match tra l’italiano Lorenzoe ilVít Kop?iva, valido per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di.Il torinese, dopo la grande prova di inizio stagione agli Australian Open, dove raggiunse i quarti di finale, è inciampato in vari ostacoli che lo hanno portato all’eliminazione in quasi tutti i tornei che ha affrontato. Difatti, da gennaio a questa parte,ha vinto solamente due partite, una a Marsiglia contro l’olandese Van de Zandschulp (6-1, 3-6, 6-3) e un’altra due settimane fa a Miami contro l’argentino Navone (7-5, 7-5). Quest’oggi Lorenzo, essendo testa di serie numero 2 del torneo, debutterà all’ ATP 250 dimente dagli ottavi di finale, a differenza del suo avversario Vít Kop?iva.