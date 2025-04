Ilgiorno.it - “Cascina inagibile, sgombero immediato”. Residenti tra rabbia e sconforto: “Avevo appena fatto il rogito. Ora dormiamo in macchina”

Monza – “comprato quella casa.iluna settimana prima”. Hugo Cortez non si capacita, “con comprendo”, come continua a ripetere quasi ossessivamente. Peruviano, 51 anni, in Italia da cinque, si arrangia con la lingua italiana ma tanto olio di gomito e haperso la sua casa. Dopo aver vissuto negli anni scorsi a Lissone, aveva messo insieme i suoi risparmi e quelli della sua compagna, una connazionale, per coronare il loro sogno di amore. E aveva trovato quella casa in una corte tranquilla e defilata. LaBrina, oltre 800 anni di storia. “Ci ero entrato da una settimana, il nostro appartamento al primo piano. I nostri soldi – 15mila euro - erano serviti per pagare il notaio, fare il, dare l’anticipo, il mutuo. la. Una piccola Fiat 500, per andare al lavoro”.