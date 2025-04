Lanazione.it - Buco-sanità, le trattative: "La manovra si cambia". No aumenti fino a 28mila euro

Sono giorni di ‘fuoco’ a Palazzo Donini. I tecnici della Regione sono con le calcolatrici in mano per capire come rimodulare lafiscale che dovrà scendere da 90 a 73 milioni.che è già stata approvata da Giunta e Commissione bilancio e che a questo punto dovrà essere modificata dal Consiglio regionale. Ieri sono andati in scena i primi confronti tra la presidente dell’Esecutivo, Stefania Proietti, i dirigenti del Bilancio e i sindacati. Con la governatrice che ha spiegato loro come “a fronte delle risultanze del Tavolo tecnico ministeriale per la verifica del risultato quarto trimestre 2024 del Servizio sanitario regionale, durante il quale sono stati accertati i presupposti per avviare la procedura di diffida, vi per rimettere in discussione le cifre della”. Una ‘promessa’ dunque che al momento viene mantenuta, anche se c’è da capire meglio come verrà articolata la nuova