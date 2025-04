Lanazione.it - Migranti e studenti a Pisa. La questura snellisce l’iter

di Enrico Mattia Del PuntaUn’apertura straordinaria dell’ufficio immigrazione delladiper venire incontro agliuniversitari in attesa del permesso di soggiorno. È l’iniziativa messa in campo, in collaborazione con l’Unità, dalladiche ha aperto gli uffici per accelerare – in maniera spot – le pratiche di tantiarrivati sotto la Torre pendente per studiare e che però si trovano bloccati in un guado burocratico, in attesa di un permesso di soggiorno i cui appuntamenti, in alcuni casi, sono fissati a distanza di molti mesi. Soprattutto dopo i ritardi nel rilascio dei visti "per chi arriva da Tunisia e Marocco – spiega Said Talbi dell’Unità–, siamo al terzo appuntamento e ce ne sarà un quarto. Un’ottima risposta da parte della, che ha permesso aglicon appuntamenti fissati addirittura ad agosto di sveltire le pratiche".