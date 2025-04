La Biblioteca di Arezzo ospita il progetto Seminare parole raccogliere emozioni

Lanazione.it - La Biblioteca di Arezzo ospita il progetto "Seminare parole, (r)accogliere emozioni"

Leggi su Lanazione.it

Anche lacittà diè parte deldi Cantiere Artaud, ideato da Sara Bonci, dal titolo ", (r)accogliere", realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura nell’ambito del bando "Leggimi 0-6". Il programma prevede letture animate per bambini fino ai 6 anni, spettacoli di teatro di figura e teatro d’ombra, laboratori artistici anche per adulti, incontri per genitori e figure di riferimento, corsi di formazione. Tantissimi gli appuntamenti che coinvolgono l’istituzione: si parte oggi alle 17 con la lettura animata (2-3 anni) di "It’s ok to cry. Piangere va bene" di Spider, a cura di Elisa Bagni e Sara Bonci, alla Sezione ragazzi. Giovedì 17 aprile alle 17, lettura (6 mesi-2anni) di "La coperta di stelle" di Landis Blair, a cura di Elisa Bagni e Sara Bonci.