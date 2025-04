Quotidiano.net - Roberto Vecchioni e la lezione della parola: “Sul palco mi sento ancora libero”

Milano, 3 aprile 2025 – Dialogo col professore. Argomento? Il campionato di calcio, ovviamente. Poi c’è il resto. Come il recente libro L’orso bianco era nero. Storia e leggenda, appassionato trattatello sul linguaggio (Piemme). O le nuove date del tour Tra il silenzio e il tuono: stasera a Lugano per poi spostarsi il 10 a Bergamo e il 17 a Brescia., perché indagare la? "Sono quarant’anni che lo volevo fare! E non trovavo mai la chiave giusta. La materia è parecchio frequentata dagli studiosi. Ci sono tantissimi saggi accademici, a volte rompono un po’ le balle. Io ho cercato uno sguardo diverso". Su cosa ha scelto di lavorare? "Sullaapplicata a quei campi dove è più forte il legame con l’emozione. Sono partito da lì. Per poi ragionare su come il linguaggio non sia un oggetto dell’oggi, estemporaneo.