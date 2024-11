Il Chelsea non è in corsa per il titolo

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-29 16:26:44 Il tecnico del Chelsea Enzo Maresca afferma che la sua squadra non è in lizza per il titolo nonostante il loro impressionante inizio di stagione.I Blues sono terzi in Premier League, un punto dietro il Manchester City, secondo in classifica, e nove dietro la capolista Liverpool.Maresca ha fatto miracoli allo Stamford Bridge da quando è arrivato da Leicester City durante l'estate, ma ritiene che sia troppo presto per considerarsi uno sfidante.Ha detto: "No. L'ho detto molte volte, non mi piaceva la pressione. Non mi piaceva dire sì, ci siamo, ma non ci siamo."L'Arsenal è più avanti di noi" Manchester Il City è più avanti di noi, il Liverpool dimostra di essere più avanti di noi. L'importante è migliorare partita dopo partita e poi si vedrà".