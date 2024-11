Ilfattoquotidiano.it - Ha ucciso la moglie avvelenando i suoi frullati con collirio e cianuro, ora una nuova accusa: “Ha commissionato un omicidio dal carcere”

Hasuacon une del veleno. Ma non è tutto, perché nuove accuse sono emerse contro James Craig, 46enne dentista del Colorado e padre di sei figli. Inavrebbe infatti cercato di convincere un altro detennuto a uccidere un agente della polizia di Aurora che sta indagando sul suo caso. Le nuove accuse sono di istigazione all’e istigazione alla falsa testimonianza.L’arresto di Craig, che dovrà presentarsi in tribunale il prossimo 16 dicembre, risale al marzo 2023: l’è didi primo grado per averesuasomministrandole una dose letale didi potassio che versava neiproteici di lei. Angela Craig, 43 anni, è morta proprio a causa di un avvelenamento dae tetrahydrozoline, quest’ultima una sostanza contenuta nei colliri da banco.