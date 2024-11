Isaechia.it - Grande Fratello, ancora scintille tra Yulia e Lorenzo: “Aggressivo, sai quante cose so su di te?”

Gli inquilini dell’attuale edizione delsonodivisi tra Casa e Tugurio e la convivenza tra questi ultimi risulta sempre più difficile, tant’è che gli scontri tra i gieffini che lo abitano in questo momento sono diventati sempre più frequenti.Già negli scorsi giorni, infatti,Bruschi eSpolverato avevano avuto un’accesa discussione in merito ad alcuni atteggiamenti di, che rimproverava i suoi compagni di ascoltare ciò che avveniva in Casa e parlare con le persone che si trovavano dall’altra parte nonostante fosse stato vietato loro dal, per poi ritrovarsi a fare la stessa cosa.Nelle scorse ore, poi, dopo la cena, una nuova lite è scoppiata trae Mariavittoria, le quali hanno contestato al coinquilino alcune risposte troppo accese.