Ilrestodelcarlino.it - Francobollo e museo per Baldini. Omaggio delle Poste. E non solo:: "Cerchiamo il luogo in cui onorarlo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Uncelebrativo dedicato al campione forlivese di ciclismo Ercolee il progetto per uncittadino a lui intitolato rappresentano due segni tangibili per onorare la memoria del ‘Treno di Forlì’. L’affrancatura è già stata realizzata, mentre all’idea delsi sta lavorando.italiane, in collaborazione con il Ministeroimprese e del made in Italy, ha infatti emesso il 27 novembre quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica ‘Lo Sport’. Le stampe ritraggono alcuni ciclisti italiani campioni del mondo: Libero Ferrario (nel 1923), Ercole(1958) appunto, Vittorio Adorni (1968) e Felice Gimondi (1973). Le vignette raffigurano gli iridati, entro cornici colorate, in sella alle loro biciclette, e sono stati stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (valore di 2,90 euro l’uno).