Sport.quotidiano.net - Diretta F1 Gp Qatar oggi, Sprint Race: doppietta McLaren, Norris cede la vittoria a Piastri

Leggi su Sport.quotidiano.net

Losail, 30 novembre 2024 – Con Max Verstappen campione del mondo per la quarta volta consecutiva, tutta l’attenzione è concentrata sul duello-Ferrari per il titolo costruttori. Lase l’è aggiudicata la scuderia inglese con unaha ceduto la. Terzo posto per Russell su Mers, quarte e quinte le Ferrari di Sainz e Leclerc. Gplive La griglia di partenza dellaPrima fila: 1. Lando(Gbr), 2. George Russell (Gbr) Mers Seconda fila: 3. Oscar(Aus), 4. Carlos Sainz (Esp) Ferrari Terza fila: 5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari, 6. Max Verstappen (Ned) Red Bull Quarta fila: 7. Lewis Hamilton (Gbr) Mers, 8. Pierre Gasly (Fra) Alpine Quinta fila: 9. Nico Hulkenberg (Ger) Haas, 10.