Degustazioni solidali. Il panettone è servito

È una prima assoluta in città, nel calendario delle iniziative natalizie. Si tratta di “BA è Gusto – Speciale Natale – Dolci e Panettoni“, in programma domani al Museo del Tessile. Una festa per i golosi di tutte le età, una giornata interamente dedicata ale ai dolci a sostegno anche di progetti. "Il tessuto commerciale di Busto Arsizio e del più ampio territorio provinciale è ricco di una tradizione pasticcera di qualità. Da qui l’idea di creare un evento dedicato ale non solo con i maestri artigiani - hanno spiegato dall’amministrazione -. L’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la degustazione e la vendita e anche un’opportunità di commercio per gli operatori, con reali ricadute sociali per il terzo settore e concreti gesti di beneficenza". L’evento permetterà ai visitatori di degustare, acquistare a prezzi outlet i panettoni artigianali, di conoscere e assaggiare “BB – un Dolce per Busto“ e di partecipare a incontri, laboratori e show cooking con personaggi di spicco del settore del territorio e non solo.