Calitri piange la scomparsa di Canio, il dolore della comunità

Tempo di lettura: < 1 minutoLadiladiScoca, trent’anni, studente universitario dell’Alma Mater di Bologna, che a centinaia di chilometri di distanza da casa, dove era atteso nei giorni scorsi, e’ stato rinvenuto privo di vita. Sotto choc la comunita’ altirpina. Sulla pagina del Comune dile condoglianze ai familiari. “L’amministrazione comunale esprime vicinanza alle famiglie Scoca e Lungaro per la prematura perdita del figlio” si legge sulla pagina istituzionale dell’ ente”.anche per ladello Sponz Fest: “Caro, abbiamo avuto il piacere, la fortuna di conoscerti, di vivere notti insieme aspettando l’alba, di respirare la stessa aria Sponz. Lasci un vuoto enorme, incolmabile ma anche tanti bellissimi momenti di gioia, racconti, risate e sponzate! Con tanto stupore e ammirazione hai raccontato di essere stato all’ultimo concerto di Vinicio a Bologna e che non vedevi l’ora di venire ae partecipare allo Sponz Viern.