Ilgiorno.it - Veicoli abbandonati: polizia locale in azione

Leggi su Ilgiorno.it

Dieciin divieto di sosta da mesi e senza assicur. Altri sei che, nonostante sottoposti alla sanzione di fermo amministrativo, erano parcheggiati in un’area pubblica. Ma non solo, ladi Senago negli ultimi mesi ha sequestrato anche due motorini usati per commettere reati. È il bilancio dell’attività avviata dalla scorso agosto dal comando guidato da Fabio Tagliabue. In alcuni casi le segnalazioni sono arrivate dai cittadini, in altri sono stati gli agenti a notaree motorinisul territorio. In particolare in via Togliatti sono stati rimossi tre autocarri che erano parcheggiati da molto tempo e sottoposti a misure giudiziarie per i quali laha dovuto attendere i relativi provvedimenti del Tribunale. Un altro autocarro è stato rimosso da via Risorgimento: era lì da oltre un decennio, stesso provvedimento per una macchina in via Montale.