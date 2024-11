Gaeta.it - Un quinto dei pazienti reumatologici in Italia resta non vaccinato contro le infezioni più gravi

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In, la situazione della vaccinazione tra ipresenta dati preoccupanti. Secondo le ultime ricerche, un paziente con malattie reumatiche su cinque non ha ancora ricevuto le vaccinazioni perprevenibili come HPV, Covid-19, influenza, herpes zoster e pneumococco. I rischi associati a queste mancanze vaccinali sono elevati: complicazioni, ospedalizzazioni e un aumentato rischio di morbilità legati apossono essere il risultato diretto di una mancanza di vaccinazione. È fondamentale migliorare la consapevolezza e il coordinamento tra i medici per affrontare questa problematica.L’importanza della vaccinazione nella popolazione reumatologicaLe patologie reumatologiche, spesso croniche, espongono ia un rischio maggiore di sviluppare