Ilrestodelcarlino.it - Troppi topi, il Comune: "Stiamo intervenendo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non si è fatta attendere la risposta dell’assessore all’Ambiente, Nadia Cai, all’interrogazione del capogruppo di Fratelli d’Italia, Nicola Fanini, sull’incremento spropositato dinell’Argentano. Un problema serio, cui si sta ponendo rimedio. Spiega l’assessore: "Siamo consci che quest’anno il problemaè stato più rilevante di altri anni, soprattutto a causa delle temperature più miti e umide; come si rileva anche dalla stampa di qualche settimana fa, non è una problematica legata solo al nostro, ma diffuso un po’ ovunque. Nelle scorse settimane sono arrivate diverse segnalazioni direttamente agli uffici dele sull’app ’Comuni-Chiamo’ non solo da Bando, ma anche da Ospital Monacale, Argenta capoluogo, Filo, San Nicolò, Consandolo, Santa Maria Codifiume, Longastrino e Campotto.