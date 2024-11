Gaeta.it - “Taglia & dona i tuoi capelli”: la solidarietà passa dal parrucchiere il 9 dicembre 2024

Facebook WhatsAppTwitter Il 9, il salone Franco e Cristiano Russo Parrucchieri di via Frattina 99 a Roma ospiterà la terza edizione di “”, l’evento solidale dedicato a chi vuole fare la differenza nella vita delle donne malate oncologiche.Un’iniziativa che unisce bellezza e altruismoCristiano Russo, promotore dell’iniziativa, insieme al suo team di professionisti, metterà a disposizione il salone per raccoglierezioni dida trasformare in parrucche destinate a donne che affrontano la chemioterapia. Ogni partecipante sarà omaggiato con un taglio e una piega gratuiti, un piccolo gesto per ringraziare della grande generosità.Un aiuto concreto per chi affronta il cancroIraccolti saranno consegnati alla LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, un’organizzazione impegnata a livello nazionale nella prevenzione e nel sostegno ai malati oncologici.