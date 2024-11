Lanazione.it - "Siena ospita 121 richiedenti asilo. Otto i centri di accoglienza in città"

Leggi su Lanazione.it

Una mappa deiprensenti a. E’ quanto richiesto nell’interrogazione presentata da Monica Casciaro,sostenibile, con il gruppo Pd in Consiglio comunale. Nell’attosi chiedeva di conoscere numeri e dislocazione degli immigrati, nonché i provvedimenti dell’amministrazione comunale per favorire il processo di integrazione, con particolare riferimento alla "situazione di disagio che si protrae da qualche anno in". "Consapevoli delle sofferenze degli immigrati e delle problematiche per i cittadini, il Comune sta mettendo in atto tutte le misure possibili per affrontare la situazione: serve sinergia fra istituzioni per una situazione che ha una rilevanza nazionale e non solo locale – ha detto l’assessore ai Servizi sociali, Micaela Papi –. E’ un argomento, che vede l’amministrazione in prima linea, con altre istituzioni ed enti del terzo settore".