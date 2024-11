Sciopero Schlein | governo continua a ignorare diritti lavoratori

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 29 nov. (askanews) – “E’ unogenerale che parte da una difficoltà di lavoratrici eche il, è unosu una manovra che taglia la sanità pubblica, che taglia la scuola, che ha mancato le promesse di aumento sulle pensioni, che non fa investimenti per il futuro, che non prevede il rinnovo di quei 5 milioni die lavoratrici che attendono il rinnovo contrattuale ed è anche un momento per difendere il diritto diche è un diritto previsto dalla costituzione”. Lo ha detto la segretaria del Pd Ellya margine del corteo di Roma in occasione dellogenerale proclamato da Cgil e Uil. “Noi come Partito democratico – ha proseguito– siamo e saremo al fianco di lavoratrici e, dei loro rappresentanti per chiedere l’ascolto che è mancato, per chiedere il rispetto deideie delle lavoratrici che questoa calpestare”.