Roma Ranieri | Partita coraggiosa Hummels un campione

“I ragazzi oggi hanno fatto una grande, mentre quella contro il Napoli non mi era piaciuta. Oggi sono stato ben chiaro: non voglio una squadra che si chiude. L’ho detto ai ragazzi: se fanno un’azione loro, ne dobbiamo fare una noi. I tifosi vogliono vedere una squadra che tenta di vincere. I giocatori hanno risposto alla grande e non si sono mai arresi”. Lo ha detto a Sky l’allenatore della, Claudio, dopo il pareggio per 2-2 contro il Tottenham in Europa League. Una prestazione incoraggiante, che può dare la svolta alla stagione almeno sul piano del morale: “Non credo che una rondine possa fare primavera, dobbiamo lavorare duramente e soltanto così potremo fare buone partite. Negli ultimi venti giorni si è allenato poco, un tempo è sufficiente, piano piano tornerà in forma e ritroverà i 90 minuti.