Bergamonews.it - Rivoluzione di un sistema IT: La migrazione iperconvergente di HKStyle in un’azienda edile

Leggi su Bergamonews.it

L’Evoluzione Necessaria nel Mondo ITNel settore IT, la capacità di adattarsi e innovare è fondamentale per garantire la competitività e la continuità operativa di. Negli ultimi anni, la crescita del volume dei dati, le richieste di maggiore velocità e affidabilità, e la necessità di una gestione sempli?cata hanno spinto molte aziende a ripensare le loro infrastrutture tecnologiche.Questo articolo racconta un caso pratico di trasformazione IT, portato a termine con successo da, utilizzando una soluzionebasata su tecnologie all’avanguardia come Proxmox, Ceph e Ruijie. L’Importanza di una Struttura IT AggiornataUna struttura IT non è solo un insieme di server, cavi e software, ma il cuore pulsante di qualsiasi organizzazione moderna.