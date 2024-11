Gamberorosso.it - Rischi e molta disinformazione intorno al latte crudo (non credete alle teorie di Robert F. Kennedy Jr)

Bevete più, ilfa bene. Ilconviene, a tutte le età. Era un vecchio jingle inventato per il film a episodi Boccaccio 70. Nell'episodio Le tentazioni del dottor Antonio per la regia di Federico Fellini, l'Italia è in pieno boom economico e inizia a immergersi nell'epoca dei consumi sotto l'ipnosi pubblicitaria. Sessant'anni dopo, sembra di sentire quella stessa musichetta: bevete più), il) fa bene! A fare questa dichiarazione non è un hippie new age. Non è nemmeno unvatore che cura le proprie vacche somministrando il minor quantitativo possibile di antibiotici. Non è nemmeno una provocazione di un comico. L'ardito sostegno viene nientemeno che daF.Jr., scelto dal presidente eletto Donald Trump come futuro ministro del Dipartimento della Salute e dei Servizi umani statunitensi.