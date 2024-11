Quifinanza.it - Richiamate vongole scadute, carne con batteri e cereali con arsenico: tutti i lotti pericolosi

Il ministero della Salute, nella sua funzione di monitoraggio dei prodotti che mettono a rischio la salute, ne ha richiamati alcuni ritenuti. Si tratta di una serie di prodotti che vanno dallealla crema di.I rischi legati ai prodotti sono piuttosto seri, tanto che il ministero ha chiesto di fare attenzione al consumo e di riportarli in negozio. L’avvertenza è di non consumarli per colpa di un alto rischio contaminazione da listeria,o per via di data di scadenza superata.Richiamo per: scadenza errataCon la nota del 29 novembre il ministero della Salute (presente anche sull’app dedicata) ha deciso il richiamo di un prodotto potenzialmente pericoloso. Si tratta didie lupini sottovuoto.Lesono del marchio “L’acquachiara”.