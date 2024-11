Oceania live action | la protagonista nelle nuove foto dal set

Leggi su Cinefilos.it

: ladal setMentre2 sta puntando dritta verso il fine settimana del Ringraziamentosale nordamericane, l’adattamentodella Disney del primo capitolo, la cui uscita è stata fissata per il 2026, è attualmente in fase di riprese alle Hawaii.Grazie a Just Jared, ora abbiamo la possibilità di dare un nuovo sguardo alla nuova arrivata Catherine Laga’aia in costume come Vaiana. La scena in questione sembra essere una ricreazione di una scena iniziale del film originale, in cui Laga’aia è stata avvistata mentre parlava con l’oceano prima di essere apparentemente spinta indietro dalle onde.Dwayne “The Rock” Johnson non è stato avvistato come Maui, anche se di recente siamo riusciti a vederlo trasformato nel personaggio che doppia anche nell’animazione.