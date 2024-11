Movieplayer.it - Mufasa: Il Re Leone è animazione o live-action? Barry Jenkins fa chiarezza una volta per tutte

Leggi su Movieplayer.it

Non essendoci nessun attore in carne ed ossa coinvolto nel film, si può parlare dio è semplicein CGI? Il regista di: Il Re, è intervenuto sul noto dibattito se il film in uscita e il suo predecessore Il Redel 2019 siano dei prodotti ino si tratta diin CGI., prequel del remake de Il Redi Jon Favreau, racconta le origini del padre di Simba che incontra ungentile di nome Taka, un erede reale, prima di imbarcarsi in un'epica avventura. Sia il primo film chearrivano sulla scia dei nuovi remake indei suoi classici d', e si è discusso se questi due .