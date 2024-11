Lanazione.it - Irpef, no al ribasso (per ora). Battaglia in maggioranza. La Regione prende tempo

Firenze, 29 novembre 2024 – Ildell’addizionalenon s’ha da fare. Almeno per il momento. Mercoledì sera il presidente Giani era stato stoppato dopo un dibattito serrato tra giunta e segreteria regionale del Pd, sul suo intento di alleggerire da inizio anno l’addizionaleche grava sulle tasche dei toscani. Il provvedimento venne varato a gennaio ’23 per tappare il buco in bilancio nella sanità dovuto al mancato introito del payback, in media 200 milioni l’anno. Ma a fronte dell’idea del presidente di ridurre questo peso dalla fiscalità generale, ci sarebbe stato il ‘niet’ del segretario regionale Emiliano Fossi, a cui si sono aggiunte le perplessità di una quota di assessori della sua giunta (Monni, Nardini e Spinelli), tanto che alla fine il provvedimento è rimasto nel cassetto.