Ilnapolista.it - Irma Testa ad Angela Carini: «Se fossi stata con noi a Parigi, ti avremmo evitato la brutta figura che hai fatto fare all’Italia»

ad: «Secon noi a, tilache hai»Non sono nella scherma le atlete se le dicono di santa ragione, anche nel pugilato.Oggi(e non solo lei) ha risposto per le rime adche stamattina nell’intervista a Repubblica si era lamentata di non esserespalleggiata né aiutata da nessuna atleta della Nazionale dopo le polemiche per l’incontro con l’algerina Khelif.ha risposto così su Instagram:Dico solo che eravamo in cinque in stanza quando siamo arrivate ama lei si è fatta cambiare di stanza dopo due secondi, ed è andata a stare da sola. Troppo superiore per stare con noi? Non l’abbiamo mai vista, non ha mai cenato o pranzato con noi.L’unica volta in cui ha chiesto aiuto, è stato dopo il match, per farsila valigia perché troppo stanca dalle interviste per rientrare nel villaggio cn noi comuni mortali.