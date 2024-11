Lanazione.it - Il Consiglio di Stato: “La borsa non è un gioiello, no alla vendita su Ponte Vecchio”

Firenze, 29 novembre 2024 – Un oggetto prezioso può anche essere formato in parte da metallo comune, e/o da componenti non metallici, ma tali parti non preziose devono esistere per ragioni “tecniche o ornamentali”; ne consegue che laè sicuramente un bene di lusso, ma non un oggetto prezioso nel senso tecnico-giuridico del termine, e pertanto non può essere venduta sul, visto che il regolamento Unesco lo vieta. Parola deldi, che ha definitivamente messo la parola fine al braccio di ferro tra la “Graziella Braccialini spa" e il Comune di Firenze. I giudici del tribunale romano hanno infatti confermato la sentenza del Tar toscano, che aveva a sua volta respinto il ricorso dell’azienda contro il provvedimento del 5 aprile dello scorso anno che aveva vietato ladelle cosiddette ’borse-’ sul