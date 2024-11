Top-games.it - I 5 giochi horror più belli che abbia mai giocato

Terrore a tutto spiano: i miei 5 titoli1° Posto: OutlastChe ansia di gioco. Se non basta l’atmosfera, la storia in sé, vestire i panni di un protagonista quanto mai masochista, deciso a recarsi da solo in uno dei posti più inospitali e sinistri di tutto il globo, ci mancava essere completamente disarmati.Non è la prima volta che sottolineo questo dettaglio in un videogioco, ma in questo titolo mi ha decisamente disturbata: va bene creare l’atmosfera, mettere ansia, cercare di essere realistici e via discorrendo..Ma io sfiderei chiunque a girare per un manicomio senza nemmeno un tagliacarte in tasca.2° Posto: Dead SpaceUna saga che honella sua totalità, riuscendo perfino a recuperare il prequel disponibile solo per la vecchia Wii, un incubo interminabile. Anche in questo caso hanno deciso di non farsi mancare nulla, non bastavano i necromorfi, sangue e cadaveri a perdita d’occhio.