Quotidiano.net - Black Friday del 29 novembre 2024): le dritte

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 29– Da diversi anni si è diffuso anche in Italia il cosiddetto, appuntamento di fineche permette ai consumatori di acquistare molti prodotti, soprattutto online, a prezzi scontati. Per aziende che applicano alla lettera la filosofia del venerdì degli sconti, ce ne sono altre che limitano l’offerta a determinati prodotti e altre ancora che rifuggono dalla possibilità di aderire a questa iniziativa. Il, specie nel corso degli ultimi anni, ha assunto un valore salvifico per i consumatori, sempre più orientati nelle loro scelte d’acquisto dalla volontà di sfruttare al massimo sconti e promozioni per fuggire dalla forte inflazione. Ecco dunque spiegato l’ultimo report diffuso da Klaviyo sul, secondo il quale quest’anno i consumatori, pur rimanendo cauti, intendono approfittare del venerdì di sconti per incrementare la loro spesa rispetto allo scorso anno.