Lanazione.it - Beko, operai in Consiglio comunale: "Chiediamo ristori e stop alle tasse"

economici o, in alternativa, l’esenzione dal pagamento delle imposte comunali. La nostra lotta sarà lunga, quindi deve anche essere resa sostenibile". Poche parole pesanti come macigni quelle contenute del documento-appello presentato ieri indai circa cento lavoratori dello stabilimentodi Siena, che hanno assistito in aula alla discussione dell’interrogazione urgente presentata dopposizioni sulla crisi dell’azienda, esibendo uno striscione con la scritta ’RsuEurope Siena in lotta’. Il sindaco Nicoletta Fabio ha garantito: "Mi impegnerò su tutti i fronti possibili, ma la strada da seguire è quella della reindustrializzazione, mentre il compito del Comune è di mantenere il sito ad area industriale". A fronte di 299 posti di lavoro a rischio, Fabio ha proseguito: "Mi sono attivata a suo tempo e ho continue interlocuzioni con il ministero competente.