Ilrestodelcarlino.it - "Beko e impiegati non si toccano"

Fabriano e i suoi 477non si". ": scelta di vita o morte di un territorio". Sono due degli striscioni che ieri mattina campeggiavano davanti alla sedezia dellaex Whirlpool di via Aristide Merloni. Accanto ai colletti bianchi in sciopero (che ha registrato un’adesione attorno al 90%) a manifestare c’erano tutti i sindaci di Fabriano Daniela Ghergo, Sassoferrato Maurizio Greci e Cerreto d’Esi David Grilli, ma anche il governatore Francesco Acquaroli, il presidente della Provincia Daniele Carnevali. Tutti uniti nel dire no a questo pianoEurope che prevede un taglio di quasi 400 persone a Fabriano, lo smantellamento del polozio oltre ad 66 esuberi allo stabilimento di Melano. "A Fabriano non esiste solo una fabbrica ma anche una fabbrica fantasma ovvero noi– ha commentato Piero Ciarlantini (Rsu Fim) -.